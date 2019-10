Tagseth får ros etter debuten: – Ein utruleg spennande spelar

sport

Han heiter Edvard Sandvik Tagseth, er 18 år og fekk debuten sin for trønderane då han kom inn etter 79 minutt.

Tagseth bidrog med speleglede og gjorde ein god figur på det drygt kvarter lange innhoppet. Han hadde mykje ball i beina og var med på å skape ein del sjansar på tampen.

Ungguten gjekk til Liverpool som 14-åring, i august 2015. Han spelte på ungdomsakademiet til klubben og hadde mellom anna Steven Gerrard som trenar.

I august i år skreiv 2001-modellen under for Rosenborg, og torsdag fekk han den etterlengta debuten sin. Han kom inn på venstreback etter at Anders Trondsen måtte gå av med skade. Birger Meling starta som høgreback etter at Vegar Eggen Hedenstad og Yann-Erik de Lanlay begge var sjuke.

Jensen roser Tagseth

Det gode innhoppet til Tagseth vart lagt merke til. Kaptein Mike Jensen var full av lovord om 18-åringen etter kampen.

– Han gjer det veldig bra når han kjem inn. Og han ser god ut, men det har han gjort lenge. Han er ein utruleg spennande spelar. Så han får vi forhåpentlegvis sjå masse av i framtida. Han kan bli så god han vil, seier han til TV 2.

– Så framtida ser lys ut?

– Det gjer ho garantert.

Tagseth sjølv var stornøgd med å få debuten for RBK.

– Det var kjempeartig å få debuten, men det er med ei litt blanda kjensle sidan vi tapte 4–1. Men artig med debut, seier han til Trønder-avisa.

Også midtstoppar Even Hovland likte det han såg.

– Edvard har komme inn, og vi ser at det er ein god fotballspelar. Han kom innpå i dag og gjorde det bra. Eg gleder meg til framhaldet, det trur eg han òg gjer. Eg veit ikkje kva for ein posisjon han skal spele i, han kom inn som venstreback i dag. Vi får sjå, men han er ein god fotballspelar som kan bli bra for framtida, seier Hovland.

(©NPK)