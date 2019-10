Newcastle-sjefen om Solskjær: – Han har fått ei fantastisk moglegheit

sport

Solskjær og Bruce kjem begge hardt presset til Premier League-oppgjeret på St. James' Park søndag. Dei to managerprofilane er begge i poengnød.

Newcastle har berre Watford bak seg på tabellen etter ei mager sesonginnleiing, og Solskjærs United slit òg kraftig med å komme opp på nivået som blir forventa i klubbkontora på Old Trafford. Ni poeng etter sju serieomgangar er den verste sesongstarten for klubben på over 30 år.

Forventningane på Old Trafford veit Steve Bruce alt om. 58-åringen var United-spelar frå 1987 til 1996 og bidrog til at klubben tok ikkje mindre enn 12 pokalar i den perioden. Tre av dei var ligatitlar.

– Eg ønsker han all mogleg lykke. Han har sjølvsagt ein tøff jobb føre seg, men han har fått ei fantastisk moglegheit, seier Bruce om Solskjær.

Bekymring

Han er ikkje det minste overraska over at kritikarane for lengst har kvesst klørne og retta dei mot nordmannen. Ei svak avslutning på førre sesong, kombinert med ei tung innleiing på denne, held ikkje i United.

– Vi forstår alle saman at viss du tar ein managerjobb, forstår du at presset er der frå dag éin. Og no om dagen får du ikkje tid til å implementere noko, det høyrer til fortida, seier Bruce.

Han har sjølv fått kjenne på det. Sidan han tok den første managerjobben sin i Sheffield United i 1998, har han leidd ikkje mindre enn 11 klubbar.

Newcastle rauk audmjukande 0–5 for Leicester i førre Premier League-runde. Bruce trur likevel på at laga hans kan skape trøbbel for Solskjærs United, sjølv om hans eigen managerstatistikk mot gamleklubben er sørgeleg.

– Eg trur aldri eg har slått dei (Manchester United), noko som sjølvsagt er ei bekymring, men eg har hatt privilegiet av å spele der i lang, lang tid. Det er lenge sidan no, men det er ein av dei største klubbane i Europa, seier han.

Blir kritisert

Bruce legg ikkje skjul på at det alltid er spesielt å møte gamleklubben. Enkel reise til tre poeng trur han ikkje eigne elevar får.

– Dei er kanskje ikkje Manchester United frå i gamle dagar, men dei har framleis nokre veldig, veldig gode spelarar. Vi må vere på vårt beste, og vi må vere mykje betre enn førre veke, seier Newcastle-sjefen.

Bruce har berre kunna bokføre éin siger i Premier League-siger i haust, og i kjølvatnet av kjempesmellen mot Leicester har han måtta tole skarp kritikk. Den prellar av.

– Drit har vore kasta mot meg sidan eg kom inn dørene her. Det kjem ikkje til å forandre seg, seier han.

Ole Gunnar Solskjærs Manchester United måtte nøye seg med 0–0 og eitt poeng mot AZ Alkmaar i Europaligaen torsdag. Der måtte Solskjær sjå ein ny spelar bli skadd. Jesse Lingard er lårskadd og speler ikkje mot Newcastle.

