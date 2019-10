Landslagstrenar forlengde kontrakten, får ny rolle

sport

Johansens nye avtale strekker seg fram til sommaren 2023, stadfestar NFF på nettsidene sine.

42-åringen leidde det norske G19-landslaget til EM i 2018 og VM for U20-lag året etter. No er det klart at Johansen held fram som landslagstrenar i segmentet G18/19/20, men også får ei rolle som fagutviklar i eliteavdelinga.

– Det er ein klar ambisjon for oss i NFF Elite å vidareutvikle oss som eit leiande kompetansemiljø innan internasjonal fotball, og derfor er vi glade for at «Paco» har valt å bli hos oss i dei neste åra, seier elitedirektør Lise Klaveness.

Johansen er glad for å ha signert den nye avtalen.

– Det første og viktigaste er den fantastiske spelargruppa og sameleis trenarteam og støtteapparat på G18-landslaget som eg har jobba saman med i heile år. Dei inspirerer meg og er ein herleg gjeng å vere leiar og trenar for. Allereie neste veke skal vi ut og spele EM-kvalifisering saman, og det ser eg veldig fram til, seier han.

(©NPK)