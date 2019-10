Jakob Ingebrigtsen til 1500-meterfinale, Filip utslått på tid

sport

Filip vart nummer sju i det første semifinaleheatet med tida 3.37,00 og måtte håpe at den var god nok til å gå vidare på tid. Slik vart det ikkje. Tida var 15/100 sekund for svak til å gjere veslebror selskap i finalen.

– Beina svarte ikkje så bra som eg trudde dei skulle gjere dei siste 200 meterane. Det er ekstremt skuffande. Det krampa seg til og vart stivt. Eg burde ha vore sprekare i dag, sa han til dei norske journalistane.

– Eg er litt overraska over det som skjedde på slutten, men det var kanskje der 5000-meteren slo inn. Det vart kanskje for tøft program for han, sa far Gjert til NRK.

Filip ville likevel ikkje seie at han angra på at han deltok på 5000 meter.

