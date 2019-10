Friidrettspresidenten: – Karsten inspirerer oss alle

sport

Gullmarkeringa på Wyndham West Bay etter triumfen på 400 meter hekk var stelt i stand av nettopp Norges Friidrettsforbund og dei økonomiske støttespelarane deira.

Det var Tømmernes som for tredje gong på tre år kunne servere boblar i glas, denne gongen av det alkoholfrie slaget sidan vi er i muslimske Doha.

– Kva betyr ein slik kar som Karsten Warholm for norsk friidrett?

– Warholm er ein inspirasjon for heile norsk friidrett. Han er veldig, veldig viktig for oss. Eg ser at han er viktig for dei unge utøvarane og for rekrutteringa. Dei blir betre og enklare med den typen utøvarar å sjå opp til, sa Tømmernes til NTB.

Null

– Korleis trur du det blir å nullstille inn mot eit OL som nærmar seg fort?

– Det trur eg han klarer fint. Han er framleis ein veldig ung utøvar. Han er 23 år gammal og har fire titlar allereie som senior. Karsten har gjort mykje allereie, og eg er heilt sikker på at han har lyst på eit OL-gull òg. Eg trur òg at han er så fantastisk god at verdsrekorden er innan rekkevidde. Då har du meir enn nok som kan inspirere deg.

God plan

Tømmernes vart valt til friidrettspresident i 2017, men er heller ikkje ukjent med den sportslege biten i forbundet. Frå 2002 til 2008 var han sportssjef i det same forbundet.

– Kva blir viktig på den sportslege biten dei neste ti månadene?

– Det er relativt kort tid til OL, og det er krevjande målt opp mot årsplanen for 2020. Men sjølv om tida er knapp, er det likt for alle. Eg er heilt sikker på at Leif Olav (Alnes) og Karsten har ein god plan på det. Han må utnytte pausen og kvileperioden godt, før han går inn i ein ny treningsperiode. Eg vil tru at uthaldsutøvarane har ein kortare pause enn Karsten. Men eg tippar at alle tar ein kortare pause no enn dei elles ville ha gjort, sa Tømmernes.

Hovudpersonen Karsten Warholm og Leif Olav Alnes var mest opptatt av å snakke om vinnardagen etter gulløpet.

Men kjenner vi duoen rett har dei nok allereie meir eller mindre spikra opplegget for OL-sesongen allereie.

