Castro tatt ut på det chilenske landslaget

Castro har vore god for eit Aalesund-lag som ligg an til å rykke opp til Eliteserien, men få, inkludert han sjølv, hadde nok ikkje trudd at han skulle bli tatt ut i landslagstroppen til Chile med internasjonale stjerner som Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Claudio Bravo og Gary Medel.

– Det kjennest heilt sjukt ut. Eg har ikkje ord, eigentleg. Det er ein draum, seier Castro til Nettavisen torsdag kveld og held fram:

– Eg har drøymt om dette sidan eg var liten, å endeleg kunne representere det landet eg har følgt med. Det er faren min dei har kontakta i starten og så fekk Aalesund vite om det. Så har det komme ut no. Eg har snakka med ein koordinator, men elles har eg gått rundt og venta spent.

Herja i 1.-divisjon

Han har scora 16 mål og hatt ti målgivande pasningar denne sesongen for Aalesund, som leiar 1.-divisjon med elleve poeng ned til Sandefjord med fem kampar att.

På Instagram skreiv han at det var den største dagen i livet hans etter at troppen vart offentleggjord.

Trenar Lars Bohinen skreiv dette på Twitter:

– Nicklas Castro er tatt ut på det chilenske landslaget. Lønner seg å spele bra på Aalesund- Gratulerer Niklas. Men hugs; først Raufoss til søndag.

Ingen landskampar før

Angrepsspelaren har aldri tidlegare spelt for landslaget til Chile, ei heller aldersbestemte landskampar for Noreg. Det at han no er kalla opp til det chilenske landslaget, gjer at han stenger døra for å spele for Noreg.

– Det har ikkje vore noko val for meg, eigentleg. Eg har vore klar på kva eg helst vil, og det er å spele for Chile. At eg får sjansen no, er ein draum eg har hatt sidan eg var liten, seier Castro.

Chile skal møte Colombia og Guinea i treningskampar i den kommande landslagspausen.

Chile vann Copa America i 2015 og 2016, og hamna på fjerdeplass i meisterskapen i sommar.

