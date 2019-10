sport

– Eg føler meg ikkje berømt. Eg lever eit normalt liv. Nokre gonger ønsker nokon å ta eit bilde saman med meg. Det er berre hyggeleg og skjer ikkje så ofte, seier Ødegaard om kvardagen i San Sebastián.

Real Madrid skal ha betalt cirka 30 millionar kroner for Ødegaard då han kom frå Strømsgodset for snart fem år sidan. Det står fram som smårusk i ei tid der unggutar blir henta for kjempebeløp.

– Eg er glad for at dei ikkje betalte meir. For meg er beløpa det blir snakka om i dag, sprø, og dei blir berre verre og verre. Kvar dag stig prisane. Eg føler at eg ikkje er verd det Real Madrid betalte for meg, seier Ødegaard til ESPN.

Den anerkjente nettstaden Transfermarkt har sett Ødegaards marknadsverdi til 195 millionar kroner. Det betyr at prisen er nesten femdobla på 16 månader.

Tøv

Ødegaard-spekulasjonane kjem hyppigare og hyppigare i media. Tidlegare denne veka skreiv ein spansk nettstad, El Desmarque, som konsentrer seg om La Liga-laga i og rundt Madrid at Ødegaard kunne forlate Real Madrid om tilbodet kom opp mot 600 millionar kroner.

– Det er mange sprø historier, og mange av dei er ikkje sanne. Nokre gonger ler eg berre når eg les det, seier Ødegaard til ESPN.

Han seier at han ikkje har vore i direkte kontakt med Real Madrid-trenar Zinédine Zidane den siste tida, men at kontakten med klubbleiinga er der.

Søndag speler Ødegaard heime mot Getafe i den spanske serien. Måndag ettermiddag startar landslagssamlinga inn mot oppgjera mot Spania (laurdag i Oslo) og Romania (tysdag i Bucuresti). Begge er del av EM-kvalifiseringa.

