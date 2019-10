Mamma Hegerberg hamrar laus mot Lagerbäck i ny bok

sport

Martin Ødegaards mykje omtalte innlegg i sosiale medium, der han tok eit oppgjer med Hegerberg, er blant tinga Stolsmo reagerer kraftig på i boka «Fotballmamma». Stolsmo har fortalt historia si til Marit Bromark, og boka tar lesarane med på innsida av fotballfamilien frå Sunndalsøra.

Meldinga frå Ødegaard kom som ein reaksjon på at Hegerberg hadde uttalt seg kritisk om Norges Fotballforbund i fotballbladet Josimar like i forkant av VM. Både Ødegaard og andre mislikte taiminga for kritikken.

«Det toppet seg da Martin Ødegaard, norsk herrefotballs største talent, gikk i strupen på Ada med en Instagram-post. Det kan også bemerkes at dersom Martin Ødegaard faktisk ønsket ro rundt landslaget før VM, ville det klokaste trolig vært å sitte stille i båten», seier Gerd Stolsmo i boka.

Vidare fortel ho dette til Bromark:

«Det var det som skjedde etterpå som for meg fremstår som mest absurd. Like etter Ødegaards utspill gikk herrelagets landslagssjef Lars Lagerbäck ut og ga ham hundre prosent støtte. Godt skrevet og klokt sagt, var det visst, og hurra for Martin som tør å stå fram».

Opnar om landslagsvrakinga

I boka fortel ho òg om årsaka til at Hegerberg trekte seg frå det norske landslaget:

«Ada trakk seg ikke fra landslaget ene og alene fordi de spilte et elendig EM i 2017. Hun trakk seg fordi hun ikke orket mer av den kontinuerlige nedprioriteringen av kvinnefotball i NFF, når hun selv prioriterte fotballen høyere enn alt annet. Hun trakk seg fordi hun ikke klarte å forholde seg til den haltende profesjonaliteten i landslagssystemet når hun forventet ekstrem profesjonalitet av seg selv».

Ho held fram:

«Hun trakk seg fordi hun opplevde mangelen på ambisjoner på kvinnefotballens vegne i NFF som et slag i ansiktet når hennes egne ambisjoner var så store. Hun trakk seg fordi hun møtte en forventning om at kvinnelige fotballspillere skulle være takknemlige for det de fikk, når det de fikk, føltes som smuler fra de rikes bord».

(©NPK)