Haaland sleit med lungene og var på sjukehus to dagar før Liverpool-kampen

– Du kan tenke deg kva som skjer i hovudet til ein 19-åring frå Bryne, som får problem med lungene ei veke før ein kamp mot Liverpool på Anfield. Du vil ut og trene, men det går ikkje. Eg låg i senga og tenkte mykje, fortalde Haaland til eit samla norsk pressekorps.

Han har slite med lungene den siste tida og fekk så vidt vere med klubben til Liverpool. At han i det heile fekk sitje på benken og spele ein halvtime, var ein siger i seg sjølv, fortel Haaland.

– Eg sat på sjukehuset for to dagar sidan, så eg vil seie at eg var rimeleg fornøgd då legane sa eg kunne spele ein halvtime. Du aner ikkje kor glad eg var for at eg fekk starte på benken i det heile, held han fram.

Han ville ikkje utdjupe kva lungeproblema dreier seg om, men Haaland sleit med noko av det same for to år sidan. Då var det ein lungebetennelse som hemma han.

– Det var mykje som feila meg då. Og eg kom tilbake som ein annan mann, og det er eg glad for, sa Haaland til TV 2 under førre landslagssamling på spørsmål om kva som skjedde i 2017.

Haaland har no skåra fire meisterligamål på to kampar. Det er like mange som Serge Gnabry, som er toppskårar i turneringa. Han er den fjerde spelaren i historia til å skåre fire mål i sine to første meisterligakampar.

