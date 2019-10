Grøvdal byter øving inn mot OL

sport

– Det er planen. Det blir ikkje hinder i OL, sa Grøvdal etter 5000-meterfloppen i VM onsdag kveld.

Ho har ikkje følt seg i slag i meisterskapen. Mjølkesyra har komme altfor tidleg i kvar einaste konkurranse. 13.-plassen i finalen på 3000 meter var ein skuffelse. Onsdag valde ho å stå av 5000-meterkvalifiseringa etter 3200 meter.

– Det kjennest forferdeleg å bryte, for det er noko du ikkje skal gjere, men det er berre eg som kjenner kroppen min, og eg kjende at eg ikkje hadde noko i ein finale å gjere. Det var ikkje nokon vits. Det er sjølvsagt kjedeleg.

VM vart alt anna enn 29-åringen frå Isfjorden hadde håpt på. Kroppen har vore tung. Beina har vore tunge.

Ho har inga god forklaring på kvifor. Ho siger at ho ikkje har vorte undersøkt av lege, men at det er naturleg at ho gjer det no før ho startar med opptrening inn mot EM i terrengløp seinare i haust.

– Det er frustrerande. Det kjennest ikkje bra ut. Det er noko som ikkje stemmer. Det er litt som i dei to andre løpa her i VM. Beina blir sure veldig tidleg. Eg kunne ha kart meg til ein finale, men eg er såpass ærleg at eg ikkje berre vil vere med i ein finale. Eg vil ha noko der å gjere, sa romsdalingen i intervjusona etter løpet.

Usikker

Grøvdal seier at ho merka med ein gong at det ikkje ville seg under 5000-meterkvalifiseringa.

– Eg hadde éi økt her nede sist søndag som kosta ein del. Om det er den som er årsaka til at det ikkje har fungert, veit eg ikkje. Det blir berre spekulasjonar.

Ho seier at det vart eit kjedeleg VM. 13.-plass i finalen på 3000 meter hinder var greitt, men ambisjonane ligg høgare enn det.

– Uansett kan eg ikkje grave meg ned. Eg kan ikkje bruke energi på dette. Det er det dummaste eg gjer. Eg må berre sjå framover.

Aller først må ho prøve å finne ut kva som ikkje har stemt. Har ho kanskje hatt eit virus i kroppen? Det er naturleg at ho oppsøker lege når ho er tilbake i Noreg.

– No har eg lyst til å reise heim. Forhåpentleg kan eg booke om billetten min og reise heim i morgon.

Nye planar

Det blir ikkje lange ferien for Grøvdahl før ho må i gang med trening igjen. OL i Tokyo kjem fort. Allereie om ti månader går neste meisterskap.

Det blir innhaldsrike månader. Endra langdistansesatsing er éin ting. Det kan òg bli snakk om fleire 10-kilometer og halvmaraton på sikt. På endå lengre sikt kan det hendet at ho òg prøver seg på maraton.

– Dette er øvingar eg er god på. Når eg berre får litt ferie og får kopla litt av, så gler eg meg til å byrje å trene igjen.

