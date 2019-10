Friidretten etterlyser endringar etter Doha-eksperimentet

sport

Tomme sete har prega hendingane i meisterskapen i Doha så langt. I tillegg meiner mange at det er langt mellom høgdepunkta.

Ser ein på programmet på torsdag under VM gir det eit godt bilde på kvifor mesteparten av dei 40.000 seta på stadionet i Doha står tomme.

Ettermiddagssesjonen startar klokka 14.35, men første finaleøving er ikkje før seks timar seinare med kulefinalen til kvinnene. Dei som vil sjå ein finale i springeøvingane, må vente til ti minutt før midnatt, då kvinnene sin 400 meter går av stabelen. Siste øving, den avsluttande 1500-meteren i tikamp, startar godt over midnatt lokal tid.

Noregs ferske VM-vinnar Karsten Warholm synest det er synd med så få tilskodarar.

– Det gir ein litt anna ramme når ein spring med 60.000 på tribunane i London (førre VM), seier Warholm til NRK.

Det var under 10.000 tilskodarar på Khalifa International Stadium då han tok det andre VM-gullet sitt måndag.

Global tilpassing

VM-arrangørane har gitt tilpassinga til dei globale TV-sendingane hovudskulda for at publikum ikkje har vore på arenaen.

For første gong er det ikkje nokon øvingar tidleg på dagen, noko varmen og fukta må ta mykje av skulda for. Dessutan er tikamp- og sjukampøvingane lagt saman med dei andre øvingane. Det forklarer den spesielle timeplanen på torsdag. Det må fleire endringar til enn lys- og lasershowet før 100-meterfinalen for menn.

– Idretten vår blir arrangert som vi gjorde det på 1970- og 80-talet. Alle andre idrettar har endra seg, seier den tidlegare amerikanske stjernesprintaren Carl Lewis. Han meiner at friidretten har sakka akterut i marknadssamanheng samanlikna med andre idrettar, som amerikansk fotball og basketball.

– Vi har ikkje utvikla oss. Vi gjer det same om og om igjen. Friidrett er den lettaste idretten å få god og følgje på TV, seier han.

Eit VM er spreidd over ti dagar og har størst marknadsdelar i land som Storbritannia, der tribunane var stappfulle under London-VM i 2017.

EM har lært

Til samanlikning har EM endra seg mykje dei siste ti åra og programmet er komprimert til seks dagar. Meisterskapen i Berlin i fjor sette ein ny standard for attraktive og tette sesjonar der det skjedde mykje både for publikum som var til stades og for dei som følgde med på TV.

– Forbrukaren er den viktigaste faktoren og han føretrekker kompakte konkurransar mellom 2,5 og 3 timar på det meste, seier Frank Kowalski, som var sjef for Berlin-EM. Han meiner programmet i Doha er eit skritt tilbake.

– Det er vanskeleg å skjønne at alle arrangørar startar på berr bakke, gjentar gamle feil og gjer nye. Dei klarer ikkje å ta vare på ting som allereie har vorte gjort bra, seier han.

IAAFs attvalde president Sebastian Coe forsvarer valet av Qatar med at VM er med på å spreie idretten til nye attraktive marknader. Han får motbør frå ein av Storbritannias leiande aviser.

– Fortel dei 1972 utøvarane frå 208 nasjonar her i Doha – for mange høgdepunktet i karrieren – kor trist denne ugjerninga mot idretten deira har vore, kontrar The Guardian på leiarplass.

(©NPK)