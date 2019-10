sport

Storkampen går neste laurdag. Tysdag tok Lagerbäck ut troppen som også møter Romania. Der gjer mellom anna Ørjan Nyland comeback på keeperplass. Kristoffer Ajer er òg tilbake etter skade.

Spania er nummer sju på verdsrankinga.

– FIFA-rankinga går jo på resultat og lyg ikkje, men eg vil seie at Spania er eitt av dei aller, aller vanskelegaste laga (i verda) å møte, seier Lagerbäck til NTB.

– Før eller seinare vil Spania med spelestilen sin og enkeltspelarar få sjansen om vi ikkje er heilt på topp kollektivt.

Minst fire poeng

Noreg er nummer fire i gruppa, poenget bak Romania på plassen føre og to poeng bak Sverige på tredje. Dei to beste går til EM. Ved poenglikskap tel innbyrdes oppgjer. Her er Noreg bak Sverige på bortemålsregelen etter to uavgjorte kampar.

Lagerbäck meiner at minst fire poeng må til for framleis kunne ha eit håp om EM-plass.

Spania har seks strake sigrar og går for å komme gjennom kvalifiseringa utan poengtap. Spanjolane vann det omvende møtet i Valencia i mars med 2-1. Resultatet lyg. Noreg vart i periodar spelt ut.

Ullevaal stadion er seld ut. Kampen blir krydra med at Martin Ødegaard dei siste vekene har skapt seg eit stort namn i spansk fotball. Han er lånt ut frå Real Madrid til Real Sociedad.

Spania kjem til eit Ullevaal det norske laget har gjort til eit fort.

– Tre år kampar utan tap er ein styrke og viser at vi heile tida hevar det lågaste nivået vårt, seier landslagssjef Lagerbäck.

Tomme tribunar

Nokre dagar etter Spania-kampen speler Noreg borte mot Romania. Det oppgjeret går for tilnærma tomme tribunar.

Det rumenske fotballforbundet er straffa av Uefa for åtferda til tilskodarane i kampar mot Spania og Malta. To hundre nordmenn kjem inn på Romania-kampen. Dei hadde kjøpt billett før tribunestraffa var eit faktum.

– Det er spesielt med Romania at dei ikkje får ha publikum på kampen. Det er sjølvsagt ingen ulempe for oss på bortebane, seier Lagerbäck.

Han har gjort opp rekneskap etter 1-1-kampen mot Sverige i byrjinga av september.

– Eg synest, uansett korleis eg ser det frå horisonten vår, at vi var nærare tre poeng. Spelarane gjorde ein verkeleg god kamp, og Sverige har knapt tapt på Friends heller, seier han.

Landslagssjefen er samtidig klar på at den manglande effektiviteten som har gjort seg gjeldande gjennom heile kvalifiseringa framleis heng ved.

Ekstra moglegheit

I november avsluttar Noreg kvalifiseringa mot dei to botnlaga Færøyane (h) og Malta (b).

Kjem ikkje det norske laget seg vidare til EM via kvalifiseringa, ventar ein ny sjanse i Uefas nasjonsliga. Her er Noreg klar for semifinale (kan fort bli mot Serbia) på nivået sitt. Siger der og i finalen betyr EM-plass.

Europameisterskapet neste år er spreidd med kampar over store delar av Europa.

Noreg har ikkje spelt eit sluttspel med A-landslaget sidan EM 2000.

