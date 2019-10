Karsten Warholm fekk gullmedaljen: – Det gir meg motivasjon

sport

Ein stolt, men fatta Warholm steig opp på podiet i Doha og fekk medaljen rundt halsen av den europeiske friidrettspresidenten Svein Arne Hansen. Rett i etterkant beskreiv sunnmøringen minutta på podiet slik:

– Det gjekk litt fort, eg skulle ønske det var litt lenger. Eg likte den augneblinken. Det er veldig stas sjølv om eg syng veldig dårleg. Det er noko spesielt med å stå der og synge nasjonalsongen. Eg prøver å halde litt fast i den augneblinken.

– Eg er veldig stolt. Det er stas å få gullmedaljen. Å komme hit i dag gjer at det kjennest som ein todagarsgreie, og det er ekstra gøy, sa han til norsk presse i Doha.

Gullvinnaren innrømte at det har vorte lite nattesøvn og mange tankar.

– Eg konkluderte med at dette var ganske stort. Gledesrusen frå i går har gått litt bort, no vil eg berre ha meir.

Hardkøyr

Warholm kan unne seg litt fri etter VM-triumfen på tampen av ein lang sesong, men han har ingen problem med å motivere seg for arbeidet som skal leggast ned føre neste år.

– Eg er veldig motivert. Desse medaljane gir meg meir og meir motivasjon til å stå på. Eg er framleis ung, og eg kjenner at svolten er der, seier han.

Nokon real gullfest blir det ikkje i Qatar, men kanskje unner han seg det når han kjem heim frå VM.

– Når eg kjem heim til Noreg, må eg kanskje vurdere om eg skal finne på nokre sprell. Men det blir ikkje nokon stor skandale, smilte gullguten frå Ulsteinvik på Sunnmøre.

Historisk

Warholm vann òg gullet på langhekken i London-VM for to år sidan, og då vart han den sjuande norske friidrettsutøvaren som vann VM-gull. Han er samtidig den første nordmannen som forsvarer ein VM-tittel og den einaste ved sida av spydkastaren Trine Hattestad som har to gull.

For med tida 47,42 var Karsten Warholm best då det gjaldt, igjen. Amerikanske Rai Benjamin sikra sølvet med tida 47,66, medan heimehåpet Abderrahman Samba tok bronsen med 48,03.

– Eg var pinnestiv dei siste meterane. Då eg kom over mål, tenkte eg: «Nå vant jeg pinadø igjen», sa Warholm etter gulløpet måndag.

Denne sesongen har Warholm dominert på 400 meter hekk, og han var klar favoritt før løpet. Under Diamond League-finalen i Zürich i august sat han europeisk rekord med tida 46,92.

