Dopingdømt lege fekk VM-akkrediteringa inndratt

Bakgrunnen for straffa er at Salazar mellom anna skal ha tatt vare på og vidareselt testosteron. Det var det amerikanske antidopingbyrået (USADA) som fremma saka, og måndag vedtok eit dommarpanel å dømme Salazar, opplyser USADA i ei pressemelding.

Trenaren vart sett under etterforsking etter at eit BBC-program i 2017 kom med avsløringar om dopingbruk på treningsanlegget i Oregon, der Salazar heldt til.

Den britiske superstjerna Mo Farah var tidlegare Salazars mest profilerte utøvar. Både Farah og Salazar har avvist alle skuldingar om brot på dopingreglane.

Fersk verdsmeister

Farah braut med den omdiskuterte trenaren i 2017. Briten er fire gonger OL-meister og seks gonger verdsmeister.

På lista over utøvarar som er trena av Salazar står mellom anna òg Sifan Hassan. Ho vann 10.000-metergullet under det verdsmeisterskapen i Doha som føregår no.

Jeffrey Brown, spesialist i endokrinologi, blir òg straffa med fire års utestenging. Han skal ha samarbeidd tett med Salazar, og var personleg lege for fleire av elevane til den profilerte trenaren.

Det amerikanske friidrettsforbundet opplyste umiddelbart etter at dommen var klar måndag at det blir jobba med å få inndratt Salazars akkreditering for resten av VM i Doha. Bakgrunnen er at friidrettsprofilen umiddelbart vart stengd ute.

Sjokkert

Tysdag opplyste Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) i ei kort fråsegn at Salazars akkreditering er kansellert.

I ei fråsegn seier Salazar sjølv at han er sjokkert over utfallet av saka mot han. Han varslar vidare at han kjem til å anke.

– The Oregon Project har aldri og vil aldri tillate doping, seier friidrettstrenaren vidare.

Salazar har ikkje vore del av det offisielle amerikanske støtteapparatet under VM i Doha, men fleire av utøvarane hans frå The Oregon Project deltar.

(©NPK)