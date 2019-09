Thorsnes tar ny sesong i Australia

sport

Thorsnes spelte for Canberra-laget også i 2017/18-sesongen. Då scora ho seks mål på ni kampar.

Canberra United melder på nettstaden sin at 31-åringen frå Leikanger har skrive under for klubben som gjestespelar i 2019/20-sesongen, som startar i oktober.

– Eg gleder meg veldig over moglegheita til å spele i Australia igjen. Eg hadde ei flott tid i Canberra då eg spelte der for to år sidan, og eg kan knapt vente på å komme tilbake å spele saman med nokon av dei gamle lagkameratane mine igjen, seier Thorsnes.

Denne sesongen har Thorsnes spelt 18 seriekampar og scora åtte mål for LSK Kvinner.

Canberra United enda nest sist (8.-plass) i australske W-league sist sesong.

