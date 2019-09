Kinesisk triumf i kappgang for kvinner i friidretts-VM

sport

Hong Liu sikra det tredje VM-gullet sitt med tida 1.32.53. Shenjie Qieyang kom på andreplass, med ei tid på 1.33.10. Den komplette kinesiske dominansen på pallen vart sikra av Liujing Yang, som leverte tida 1.33.17.

Det er første gong i VM-historia at tre frå same land tar dei tre medaljane i kappgang for kvinner.

Kappgang har fått mykje omtale under VM i år på grunn av helsefaren Dohas kraftige varme utgjer

Medan VM-arrangøren ser ut til å ha takla utfordringa med varmen inne på stadion ved hjelp av eit avansert luftkjølingsanlegg, er det lite å gjere med vêrforholda for kappgjengarane, som konkurrerer i Dohas gater.

Arrangøren har lagt kappgang- og maratonøvinga til nattetid.

(©NPK)