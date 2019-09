Fire plassar ned for Hovland på verdsrankinga

sport

Nordmannen var nummer 1157 ved utgangen av 2018, men har hatt eit eventyrleg 2019. Han var nummer 89 førre måndag, men har no falle fire plassar.

Han har tatt ein pause etter at han førre søndag avslutta den første turneringa si på europatouren som profesjonell med å bli nummer 11. For det vart han påskjønt med rundt 1,1 millionar kroner.

Amerikanske Brooks Koepka tronar òg denne veka på toppen av verdsrankinga. Han har Rory McIlroy nærast seg, medan landsmannen Dustin Johnson følgjer på tredjeplass.

Den einaste endringa blant topp ti er at Xander Schauffele avanserer frå 10.- til 9.-plass og Bryson DeChambeau no er nummer ti. Italienske Francesco Molinari har falle to plassar og er nummer 11.

Kristoffer Ventura er nummer 163. Han har falle seks plassar den siste veka.

