Cardiff må betale 60 millionar for avdøde Sala

sport

Det opplyser Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) i ei pressemelding måndag.

Sala døydde i ein flystyrt då han var på veg frå Nantes i Frankrike til Cardiff i Storbritannia 21. januar i år. Han vart 28 år gammal.

Cardiff kjøpte argentinaren to dagar før flyet forsvann. Handelen var den dyraste i historia til klubben. Ifølgje britiske medium var overgangssummen på rundt 170 millionar kroner.

I kjølvatnet av dødsfallet oppstod det tvist om det økonomiske oppgjeret for overgangen. No har ein FIFA-komité vedtatt at Cardiff må betale ein snau tredjedel av den opphavlege summen for Sala.

Bordeaux har krav på 50 prosent av overgangssummen som følgje av ein inngått vidaresalsklausul då dei selde Sala til Nantes i 2015.

Avgjerda kan ankast inn for Idrettens valdgiftsrett (CAS).

