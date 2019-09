Amerikanarane er interesserte i Gjerts suksessoppskrift

sport

Under pressetreffet på søndag på Wyndham West Bay kom trenar og pappa Gjert Ingebrigtsen med ei historie om eit møte med ein amerikansk trenar dagen før. Han var tydeleg nysgjerrig på den spesielle løparfamilien frå Rogaland.

– Han sa at dei hadde halde på med eit prosjekt i USA med haugevis av løparar gjennom 20 år, og såg at vi hadde gjort noko med tre utøvarar som dei ikkje har klart til saman på alle desse åra. Han sa at openbert gjorde vi meir riktig enn dei gjer. Han kunne godt vere interessert i høyre på kva vi heldt på med, fortalde Gjert om samtalen.

Det er ikkje vanskeleg å skjønne kva amerikanaren var ute etter. Det er noko naturstridig med tre brør i ein langdistansefinale i eit VM. 5000 meter har vore fullstendig dominert av løparar frå Aust-Afrika i ei årrekke, og det er sjeldan at løparar frå andre kontinent har vist seg fram.

Spesiell

Gjert Ingebrigtsen meiner det er usannsynleg at det dukkar opp løparar frå andre kontinent enn Afrika på vinnarpallen i år òg, men ser ikkje heilt bort frå moglegheita for medalje.

Både Jakob og Filip Ingebrigtsen viste styrke i kvalifiseringa, sjølv om det enda opp med litt av ein runddans før yngstemann Jakob endeleg var finaleklar.

Pappa og trenar Gjert Ingebrigtsen veit ikkje korleis fredagskvelden har påverka Jakob, og om diskvalifikasjonen og anken og heile prosessen har spelt inn på førebuingane til finalen.

– Det er vanskeleg å seie. Det verkar som om han reflekterer over om det er noko han kunne gjort annleis. Eg trur nok at han kjem til å køyre meir «safe» i finalen, seier Gjert til NTB.

Uvisst

– Korleis trur du finalen blir?

– Vi har ikkje diskutert det. Jakob er litt usikker på korleis afrikanarane vil handtere det, for det manglar nokon i denne finalen som typisk ville ha gått opp og halde farten oppe.

Han trur ikkje det blir noko samarbeid mellom brørne undervegs.

– Viss det dukkar opp ein situasjon der det er naturleg at dei kan hjelpe kvarandre så gjer dei det, men det kjem heilt an på situasjonen. Dei er tre brør i ein finale, og det er litt annleis. Det har dei ikkje vore borti så ofte. Dei har normalt sett vore to, og det at dei er tre er litt spesielt. Det går endå ein del tankar igjennom hovudet til dei om korleis dei skal stelle seg til kvarandre. Dei er nok litt ekstra spente føre denne finalen, seier Gjert Ingebrigtsen.

(©NPK)