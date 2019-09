Snooker: Kurt Maflin kom til kort i kvartfinalen i Kina

sport

36-åringen er opphavleg frå England, men har budd i Noreg i 16 år. Han tok seg sensasjonelt til kvartfinalen i ein av dei største snookerturneringane i verda torsdag. Då slo han ut den firedoble verdsmeisteren John Higgins.

I kvartfinalen vart det stopp mot engelske Shaun Murphy, rangert som nummer 14 i verda. Maflin klarte på sterkt vis å ta to frames (parti) mot spelaren som det siste året er rangert som nummer to på «eittårsrangeringa», men fekk fem imot seg i kampen som vart avgjort i best av ni frames.

150 000 pund ventar vinnaren av turneringa. Finalen blir spelt søndag.

(©NPK)