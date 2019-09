Sjefens hyllest til Skjelbred: – Per er bra for oss

sport

Hertha-trenar Ante Covic innleidde bundesligasesongen med den norske midtbaneveteranen på benken. Etter å ha fått 12 minutt som innbytar i 2–2-premieren mot Bayern München, var Skjelbred ubrukt reserve i dei to neste ligaoppgjera mot Schalke og Wolfsburg.

Hertha rauk 0–3 både i runde to og tre, og føre bortemøtet mot Mainz i fjerde runde såg trenar Covic seg nøydd til å ta grep. Skjelbred fekk sjansen i jakta på ei stabiliserande kraft på midtbanen – og greip han.

Både mot Mainz (1–2-tap) og i den første ligasigeren i sesongen mot Paderborn sist helg var trønderen på banen i heile kampen.

Hertha-sjef Covic roser 32-åringen for måten han har jobba seg inn på laget.

– Han klagar ikkje dersom han ikkje speler, men svarer heller med å gi alt på trening, seier han til nettstaden ligainsider.de.

Høg moral

Covic er imponert over arbeidsmoralen til nordmannen og peikar på at Skjelbred løyser ei viktig arbeidsoppgåve på banen.

– Spesielt i rommet føre forsvaret har vi ikkje så mange spelarar som kan vinne ballar, seier Covic.

Han synest ikkje å vere i tvil om at den norske midtbaneveteranen til laget har bidratt positivt etter ei tung innleiing på sesongen.

– Per er bra for oss, er den krystallklare dommen frå Hertha-sjefen.

Hovudpersonen mista ikkje trua på at han hadde noko å tilføre laget sjølv om han vart vist til benken i sesonginnleiinga.

– Dei første fem åra eg var her, spelte eg nesten alltid så lenge eg var i form. Eg blir sakte, men sikkert eldre, men så lenge eg føler meg bra, vil eg spele. For eg veit at eg kan tilføre laget noko. Alder speler inga rolle. Det lærte eg tidleg, sa Skjelbred i eit intervju med Berliner Morgenpost føre Paderborn-kampen sist helg.

Köln neste

32-åringen, som er inne i sitt siste kontraktsår med Hertha, har framleis den nødvendige svolten og motivasjonen.

– Ja, eg gir alt eg har på kvar trening og i kvar kamp. Nokre gonger er det nok, andre gonger ikkje. Eg prøver alltid å gi hundre prosent innsats, og gjerne nokre prosent til. Eg er ein lagspelar, spring så mykje eg kan og prøver å gjere dei rette tinga.

Med fire poeng på fem serieomgangar har Hertha for tida berre tre lag bak seg på tabellen i tysk Bundesliga. Eitt av av dei, Köln, er motstandar på bortebane kommande helg.

Mykje tyder på at Per Ciljan Skjelbred blir å finne blant Covics utvalde menn då også.

