Klopp om Alisson: Han nærmar seg, men er ikkje klar enno

– Adrian har gjort ein fenomenal jobb. Han har gjort alt lettare for oss. Vi kan ikkje skunde oss med skadar, så vi får sjå når Alisson er tilbake. Han kjem nærare og nærare. Han er ikkje med i morgon, men det ser ut som han kan trene med laget frå søndag.

Det seier Jürgen Klopp før bortekampen på laurdag mot Sheffield United. Liverpool har gjort reint bord dei første seks kampane og står med 17 skåra mål og berre fem sloppe inn. Og det med andreval Adrian i mål i fem og ein halv av dei seks kampane. Alisson måtte ut etter 38 minutt mot Norwich og har vore ute sidan.

Førstekeeperen nærmar seg eit comeback, men det blir Adrian bakarst for dei raudkledde att på laurdag.

– Eg er ikkje lege, så eg får informasjonen om Alisson og er inneforstått med det. Dei siste to vekene har han hatt store framsteg. Dei har venta lenge med å få han tilbake i vanleg trening.

Klopp seier òg at både Divock Origi og Sadio Mané trena torsdag. Origi gjekk av med ein skade mot Newcastle i midten av september, medan Mané fekk ein smell i beinet rett ved kneet, og dessutan ein lårhøne, mot Chelsea førre helg, og vart bytt ut etter 72 minutt.

Liverpool har vunne dei første seks seriekampane etter å ha avslutta førre sesong med ni strake sigrar. At dei har vunne 15 strake ligakampar, tenker ikkje Klopp noko særleg på.

– Den einaste gongen eg tenker på det, er under desse pressekonferansane. Vi pratar ikkje om det elles, vi fokuserer berre på neste kamp. Takk gud for at vi faktisk taper innimellom, så vi veit korleis den kjensla òg er, seier han.

