Uefa skal gjere opp for EM-utslepp, plantar hundretusenvis av tre

Meisterskapen i 2020 er eit spleiselag mellom tolv land. Dette betyr ei fordeling av både gode og ulemper og mindre press på stadion- og infrastrukturutbygging.

Det som ikkje har vore like mykje kommunisert, er at den negative miljøeffekten likevel vil bli mykje større på grunn av store avstandar og mykje reising for spelarar, støtteapparat og fotballtilhengarar.

– Det kjem til å bli mykje ureining og det er noko vi tar innover oss, seier UEFA-president Aleksander Ceferin, ifølgje Reuters.

Som eit første miljøtiltak lovar UEFA-presidenten at det vil bli planta 50.000 tre i kvart av dei arrangørlanda.

– Vi må gjere meir enn dette, ikkje minst av omsyn til kommande generasjonar. Vi kan ikkje verne barna om det ikkje er eit miljø dei kan vekse opp i, seier Ceferin.

Avgjerda om å gjere EM til eit paneuropeisk tiltak vart vedtatt før Ceferin tok over sjefsstolen i Uefa, og han har lite tru på at eksperimentet vil bli gjentatt.

EM blir avslutta med semifinalar og finale i London i juli neste år.

Desse tolv landa er med på å arrangere EM i fotball i 2020:

Aserbajdsjan (Baku)

Danmark (København)

England (London)

Irland (Dublin)

Italia (Roma)

Nederland (Amsterdam)

Romania (Bucureşti)

Russland (St. Petersburg)

Skottland (Glasgow)

Spania (Bilbao)

Tyskland (München)

Ungarn (Budapest)

