Skapte trøbbel for Solskjær – tilbake på skulebenken i dag

16 år gamle Matheson sørgde med utlikninga si for endå ein trøblete kveld for Manchester United og manager Ole Gunnar Solskjær. Etterpå var han høgt oppe, sjølv om United vann straffesparkkonkurransen i ligacupkampen 5–3.

– Det er vanskeleg å beskrive med ord. Det er ein veldig, veldig spesiell kveld for meg, for dei andre spelarane, for trenarane og fansen. Feiringa i garderoben etter kampen var surrealistisk. Det var noko eg aldri hadde opplevd før og kanskje aldri kjem til å oppleve igjen, sa Rochdale-spelaren på pressekonferansen seint onsdag, ifølgje Manchester Evening News

Luke Matheson speler for ein klubb som ligg på nedre halvdel av tabellen på tredje nivå i det engelske ligasystemet. I hans vennekrets er dei fleste United-tilhengarar.

– Eg veit ikkje kva som vil skje i morgon. Men eg skal på skulen, der eg skal ha ein psykologieksamen. Å, som eg gleder meg, sa Matheson med eit stort smil.

Han har ingen planar om å droppe ut av skulen, trass i stjernestatusen som no ventar han.

– Eg liker veldig godt å gå på skulen og eg vil halde fram med. For i fotball har ein aldri nokon garanti, ein veit aldri kva som kan skje. Det er bra å ha noko å falle tilbake på, sa ungguten.

