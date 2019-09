Mikroskopisk Barcelona-bot i Griezmann-sak

sport

1. juli fall Griezmanns utkjøpsklausul frå 200 til 120 millionar euro. Atlético Madrid har kravd å få 200 millionar euro for spelaren, fordi dei meinte Griezmann og Barcelona inngjekk ein avtale før den nemnde datoen.

12. juli vart Griezmann presentert som Barcelona-spelar.

No har det spanske fotballforbundet (RFEF) sett på saka, og no har Atlético Madrid fått medhald i at Barcelona var i dialog med stjernespelaren deira før dei utløyste utkjøpsklausulen.

Men dei finn det ikkje prova at Griezmann skreiv under for Barcelona under dei ulovlege samtalane, slik Atlético Madrid hevdar. Barcelona har heile tida sagt at signaturen kom på plass etter møta, noko storklubben no ha fått medhald i.

Derfor slepp Barcelona unna med ei bot på 300 euro (3000 kroner), noko La Liga-klubben bør ha råd til.

Ifølgje nyheitsbyrået AFP er summen 0,000045 prosent av det årlege lønnsbudsjettet til klubben.

RFEF erkjenner at det er snakk om ei bot av ubetydeleg storleik.

– Sett i lys av den økonomiske kapasiteten til klubben er komiteen klar over at ei bot på 300 euro er av symbolsk karakter, og ikkje skadar den dømte klubben, og ikkje verkar avskrekkande for andre klubbar i å gjere det same i framtida, heiter det i ei fråsegn.

Dei understrekar at det ikkje var tilstrekkeleg grunnlag til å straffe Barcelona med ein heimekamp utan tilskodarar.

(©NPK)