Lampard håper på heimefordel og revansje mot Solskjær

Grimsby frå League Two (fjerde nivå) vart knust 7–1 i ligacupkampen på onsdag. Det gav – trass svak motstand – ein opptur for eit plaga Chelsea-mannskap, som har plassert seg så vidt under midten på Premier League-tabellen.

Lampard kom langt betre frå ligacupkampen på onsdag enn det United-kollega Solskjær gjorde. Det heldt så vidt for United etter at ungguten Luke Matheson (16) hadde sjokkert heimepublikummet med utlikning som tvinga fram avgjerd på straffer.

– Uinspirert både på og utanfor banen, samanfattar fotballskribenten Tyrone Marshall i Manchester Evening News. Andre kommentatorar omtaler prestasjonen på Old Trafford som flau og pinleg, sjølv om straffesparkkonkurransen enda med avansement i ligacupen.

Trekninga til fjerde runde (åttedelsfinalar) i slutten av oktober gir fleire toppkampar, ikkje minst møta mellom Liverpool og Arsenal og Chelsea og Manchester United.

Sistnemnde kamp går på Stamford Bridge, og Chelsea-manager Frank Lampard håper å revansjere audmjukinga frå opningskampen i Premier League, då United vann 4–0.

– Det kjem til å bli ein tøff kamp. Dei slo oss 4–0, så eg skal i alle fall ikkje stå her og snakke ned Manchester United, sa Lampard i ein kommentar om trekninga. Han håper fordelen av heimebane vil snu på resultatet frå august-kampen.

– Alt kan skje i fotball og den neste runden er jo ikkje i morgon. Vi veit at dei (United) kjem hit med mange gode spelarar, sa Lampard.

