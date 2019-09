Kristoff om VM-gull: – Vil vere det største i karrieren min

sport

Onsdag kom 32-åringen til VM-basen til det norske laget i utkanten av den engelske storbyen Leeds. Der skal han dei neste dagane gjere seg kjend med VM-løypa i Yorkshire og finpusse forma føre fellesstarten på søndag.

Den har Kristoff skumle hensikter om å vere med å prege utfallet av. Akkurat som på heimebane i Bergen for to år sidan. Då glapp VM-gullet med nokre små centimeter i ein rivande spurtduell med tittelgrossisten Peter Sagan.

Skulle Kristoff ha marginane på si side og ta gullet i sentrum av Harrogate søndag, vil det overgå alt han har gjort tidlegare. Dei tre etappesigrane i Tour de France og triumfane i Gent-Wevelgem og Flandern rundt må vike plass på toppen av skrytelista.

– Det vil vere det største eg har gjort i karrieren min viss eg skulle klare å vinne, slår 32-åringen fast når NTB møter han etter han landa på flyplassen i Manchester.

Godt førebudd

Kristoff kjem til Yorkshire med eit utsidarstempel. Kanskje viser VM-løypa seg å vere i hardaste laget. Kristoff veit ikkje sjølv.

– Eg har ikkje sett løypa, så det er vanskeleg å meine så mykje om henne, seier 32-åringen, men innrømmer i neste andedrag at han har gjort seg nokon tankar basert på profilen.

Den førebelse konklusjonen er at dei 285 kilometrane ser lettare ut enn løypa som gav VM-sølv i Bergen i 2017.

– For min del er ofte høgdemeterane problemet, og det verkar ikkje som det er så mange av dei. Samtidig er det teknisk, og då er det ofte at ein må bremse inn i bakkar, og då kan det bli ei utfordring ved at det blir for hardt. Det er ein hårfin balansegang. Det kjem sikkert til å bli heilt på grensa for meg, analyserer Kristoff.

Langt sikrare er han på førebuingane til eitt av høgdepunkta i sesongen. Dei har vore av beste merke.

– Eg føler meg godt førebudd. Eg er trygg på oppkøyringa og veit ho har fungert før. Eg kunne ikkje gjort så mykje forskjellig. Eg har ikkje vore sjuk, og då føler eg at eg har fått gjort det eg skal, slår VM-håpet fast.

Har sjansen

Etappesigeren i Tour of Slovakia førre veke var ein klar formbeskjed. I tillegg vart det ytterlegare to pallplassar.

– Forma var bra, smiler Kristoff og peikar på at han utan krasjen på opningsdagen i Slovakia òg ville ha vore heilt i toppen av samanlagtlista til slutt.

– Når eg ser på korleis eg sykla undervegs, er det veldig godt, konkluderer 32-åringen.

I dagane som kjem, vil ganske så sikkert både det norske laget og fleire følgje vêrmeldingane med argusauge. Tysdag skapte store nedbørsmengder store problem for gjennomføringa av temporittet i U23-klassen. Overvatn i vegbanen førte til fleire veltar og farlege situasjonar.

Også søndag er det spådd nedbør i Yorkshire-området.

– Normalt taklar eg det heilt fint, men det kan kanskje bli ein fordel med skivebremsar. Det har eg ikkje. Samtidig har eg sykla bra i regn før, så eg er ikkje veldig bekymra, seier Kristoff.

I karrieren har han allereie oppnådd meir enn dei fleste syklistar kan drøyme om. VM-gull har han likevel ikkje.

– Det har eg førebels ikkje klart, men det står att å sjå om eg kan klare det. I år har eg ein sjanse, slår 32-åringen fast.

Den slags sjansar kjem ikkje på bestilling. For eitt år sidan stod han over VM i Innsbruck, vel vitande om at løypa uansett var for hard til at han kunne vere med i medaljekampen.

(©NPK)