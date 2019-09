Holmenkollen får verdscupfinalen i skiskyting til 2022

sport

Holmenkollen har vore arena for finalen til skiskyttarane i verdscupsesongen to gonger tidlegare. No har Det internasjonale skiskyttarforbundet (IBU) vedtatt at Noregs nasjonalanlegg skal huse finalen årleg fram til 2022.

IBU-president Olle Dahlin skryter i ei pressemelding av korleis renna i Holmenkollen blir organiserte.

– Når du legg til fantastisk atmosfære med entusiastiske publikum i ein legendarisk arena, får du verkeleg ei verdig avslutning på ein lang og spennande sesong, seier Dahlin.

Då skiskyttarane var i Holmenkollen i år var nær 27.000 publikummarar til stades, fordelt på fire konkurransedagar.

Finalen for neste år er 20.–22. mars.

Holmenkollen Skifestival har sidan 2017 hatt ansvaret for gjennomføringa av verdscupen i skiskyting i Oslo.

(©NPK)