Henrik Ingebrigtsen om kenyansk doping: – Har jo hatt mistankar

Henrik Ingebrigtsen, brørne hans og resten av støtteapparatet kom til VM-byen Doha onsdag. No førebur eldstebror Henrik seg på kvalifiseringa på 5000 meter fredag.

Like før VM kom avsløringa på tysk fjernsyn om to kenyanske utøvarar som får blodoverføring som visstnok inneheldt det forbodne stoffet EPO.

Ingebrigtsen meiner at avsløringa kan ha ein positiv effekt.

– Tidlegare har det nesten ikkje vore nokon som har vorte tatt i Kenya. No vil dei unge tenke at dei ikkje kan ta den snarvegen og heller trene for å bli så gode som mogleg, seier Henrik Ingebrigtsen til NTB.

Han seier at han ikkje er overraska over den siste avsløringa og innrømmer at det dukkar opp mistankar om andre sine prestasjonar i ein sesong.

– Men du må vere forsiktig med å tenke at dei andre er dopa. Alle som står på startstreken har i utgangspunktet like sjansar for å komme først. Det må vere føresetnaden for at konkurransen skal vere fair, seier han.

