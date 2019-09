Forfang i rute, men står over sommarrenn

sport

– Kneet har vore bra i år, så det ser ut til at eg får den første sommaren min med normal trening på over to år. Det har òg vist seg lurt når eg ser svara på dei fysiske testane den siste tida. Bank i bordet, seier Forfang i ei pressemelding frå Skiforbundet.

Sjølv om Forfang har vore skadefri, slit han med å finne posisjonen i tilløpet.

– Eg føler at eg har meir utbytte av å trene fysisk og byrje å omstille hovudet til is i sporet, seier Tromsø-hopparen.

Dermed blir desse fem hopparane med til Gran Prix-renna i Klingenthal og Hinzenbach:

Halvor Egner Granerud (Asker)

Robert Johansson (Søre Ål)

Marius Lindvik (Rælingen)

Thomas Aasen Markeng (Lensbygda)

Robin Pedersen (Stålkameratene)

(©NPK)