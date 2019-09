Fifa forklarer manglande Salah-stemmer i kåring

sport

Måndag kåra Fifa årets spelar, der Barcelonas Lionel Messi fekk prisen for sjette gong i karrieren.

Men ifølgje oversikta frå Fifa som viste kven som stemte på kven, kom det fram at stemmene frå Egypts landslagssjef og kaptein ikkje var på lista. Den einaste stemma frå Egypt som vart registrert, var frå journalisten Hany Danial, som hadde Mohamed Salah på tredjeplass.

Egypt har etterspurt ei forklaring frå Fifa, og ho kom torsdag.

Ifølgje Det internasjonale fotballforbundet var signaturane på stemmesetlane skrivne med store bokstavar og dermed ikkje sett på som gyldige. Ifølgje Fifa var heller ikkje skjemaa signerte eller stempla av generalsekretæren i fotballforbundet i landet, noko som er obligatorisk.

Det blir òg opplyst at uavhengige observatørar overvakte FIFAs stemmekontor, og at Egypt vart kontakta for å få rett utfylte stemmesetlar, og deretter to påminningar.

