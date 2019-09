Effektiviteten sende Odd til NM-semifinale

sport

På stillinga 1–1 i det 38. minuttet sette Odd full fart frå eigen halvdel, og denne gongen hang ikkje heimelaget med. Markus André Kaasa førte ballen i høgt tempo og fann Elbasan Rashani, som spelte fram Birk Risa på venstresida. Innlegget hans vart stanga i mål av Tobias Lauritsen, som ruva over motspelarane ved lengste stolpe og sende Odd i leiinga for godt.

Det var ei klassekontring og KFUM var spelt ut ved det høvet. Elles var firaren i 1. divisjon, som spelte sin aller første NM-kvartfinale, på høgde med det medaljejagande eliteserielaget. Likevel måtte «Kåffa» sjå langt etter semifinale. Sondre Rossbachs redning åleine med Simen Vedvik midtvegs i 2. omgang berga leiinga, og i sluttfasen auka innbytar Filip Delaveris to gonger og Vebjørn Hoff ein for Odd.

Odd har 36 NM-kvartfinalar bak seg og kan halde fram jakta på ein 13. NM-tittel. I augneblinken deler klubben rekordnoteringa på 12 titlar med Rosenborg.

Effektivt

Etter ei frisk Odd-opning var det heimelaget som festa grep om kampen på kunstgraset på Ekeberg, og Sondre Rossbach i gjestemålet måtte fleire gonger i aksjon for å ta hand om KFUM-avslutningar.

Effektivitet var det derimot eliteserielaget som viste, og etter ein halv time kunne dei tilreisande frå Skien juble. Markus André Kaasa vart spelt fram på høgresida og la inn føre mål. Sebastian Jarl nikka ballen ut, men ikkje lenger enn til Torgeir Børven, som slo til på volley. Mansour Gueye stod på streken og såg ut til å skulle nikke ut, men i forsøket på å redde skotet slo keeper Knut André Skjærstein ballen bort frå hovudet hans og inn i krysset.

Det tok mindre enn to minutt før også heimefansen fekk juble for scoring. Kaptein Stian Sortevik, som før avspark fekk pris etter å ha vorte kåra til KFUMs beste spelar gjennom tidene, fekk mykje tid i feltet. Han finta Odd-veteran Espen Ruud både til høgre og venstre før han frå stillståande posisjon slo eit innlegg mot lengste stolpe. Spissen David Tavakoli nikka frå nesten død vinkel, og via Rossbach enda ballen i nettet.

Lykkast ikkje

– Det var ein jamn omgang, men dei sette sine to sjansar, og vi var ikkje like effektive. Viss vi klarer å setje sjansane så kan det gå bra, sa Sortevik til NRK i pausen.

Slik vart det ikkje. I det 66. minuttet fekk KFUM ein kjempesjanse til å utlikne takka vere ein svak bakoverpasning frå Odd-kaptein Fredrik Semb. Innbytar Simen Vedvik var heilt åleine gjennom, men Rossbach rykte resolutt ut og berga laget sitt med ein beinparade.

I staden var det ein annan innbytar som scora i motsett ende av banen. 18-årige Delaveris fekk ballen ute på venstresida og skrudde på turboen. Han runda sin motspelar og scora frå spiss vinkel.

Lars Volden Larsen tente eit håp for KFUM med reduseringa si ti minutt før slutt, men då vertane skulle jage 3–3 var det i staden Odd som punkterte kampen med to nye mål. Vebjørn Hoff gjorde 4–2 etter møljespel før Delaveris vart tomålsscorar.

KFUM måtte trøyste seg med 2236 tilskodarar som betyr ny publikumsrekord.

(©NPK)