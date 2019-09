Start stenger ute supporterar etter bråk

sport

Det skriv klubben i ei pressemelding onsdag.

– På bakgrunn av sanksjonsreglementet til klubben og andre faktorar har sanksjonskomiteen til klubben valt å stenge ute opptil tolv personar, står det i pressemeldinga.

Fleire supporterar barka saman før kampen mellom HamKam og Start. Kampen vann heimelaga 4-0. Politiet kunne opplyse at seks personar var bringa inn, og no blir fleire av dei involverte straffa av Start.

Personane har vorte stengt ute frå Starts heimekampar minimum ut 2020-sesongen. Dei lengste utestengingane varer eitt år lengre.

– Start synest det er leitt at enkelte personar har gitt Start-supporterar negativ merksemd og ønsker å få fram at klubben er glad for alle dei flotte supporterane vi har, som er gode ambassadørar for klubben og bidreg på ein positiv måte, både på heime- og bortekampar, seier mediesjef Ole G. Sørensen i Start.

