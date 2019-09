Meir overkommeleg motstand for Noreg etter nasjonsligaendring

sport

Det nye formatet vart vedtatt under styremøtet på tysdag i Ljubljana, og det inneber at det blir fire lag i kvar gruppe òg i A-divisjonen. Tyskland, Kroatia, Polen og Island hadde eigentleg rykt ned til B-divisjonen og var moglege motstandarar for Noreg, men no held dei likevel fram i A.

Som moglege rivalar for Noreg hausten 2020 blir dei erstatta av Bulgaria, Israel, Ungarn og Romania, som opphavleg skulle spele i C-divisjonen.

Endringa gjer at det i både A-, B- og C-divisjonen blir fire grupper med fire lag i kvar. D-divisjonen vil bestå av berre sju lag, som blir fordelte i ei gruppe med fire og ein med tre lag.

Bakgrunnen for endringa er at ein ytterlegare vil kutte ned talet på vanlege landskampar og erstatte dei med turneringskampar. Fordi det i fjor haust var berre tre lag per gruppe i A-divisjonen spelte desse nasjonane vanlege landskampar på nokre av datoane då andre lag spelte nasjonsliga.

Laga

Trekninga for nasjonsligaen for neste år vil gjerast i Amsterdam 3. mars i samband med UEFA-kongressen.

Dette er laga i A-divisjonen: Portugal, Nederland, England, Sveits, Belgia, Frankrike, Spania, Italia, Bosnia-Hercegovina, Ukraina, Danmark, Sverige, Kroatia, Polen, Tyskland, Island.

B-divisjonen: Russland, Austerrike, Wales, Tsjekkia, Skottland, Noreg, Serbia, Finland, Slovakia, Tyrkia, Irland, Nord-Irland, Bulgaria, Israel, Ungarn, Romania.

C-divisjonen: Hellas, Albania, Montenegro, Georgia, Nord-Makedonia, Kosovo, Kviterussland, Kypros, Estland, Slovenia, Litauen, Luxembourg, Armenia, Aserbajdsjan, Kasakhstan, Moldova.

D-divisjonen: Gibraltar, Færøyane, Latvia, Liechtenstein, Andorra, Malta, San Marino.

Conference League

Under styremøtet på tysdag vart det òg treft ei rekke andre avgjerder. Mellom anna vart det vedtatt å innføre videodømming (VAR) i Europaligaen frå utslagsrundane, og i meisterligafinalen til kvinnene, og dessutan i EM-sluttspelet til kvinnene i 2021.

Namnet på den tredje europacupturneringa som skal startast i 2021 vart Uefa Europa Conference League, og kampane skal spelast torsdagar med avspark 18.45 og 21.00, akkurat som Europaligaen. 18.45 skal òg bli avsparktid for tidlegkampar i meisterligaen, mot 18.55 i dag.

UEFA-styret vedtok trekningsprosedyre for nasjonsligaomspelet om EM-plassar, og for trekkinga av sjølve EM-sluttspelet. Dessutan vart alle Uefas 55 medlemsnasjonar bedne om ikkje å la landslaga sine eller klubblag spele kampar i land der kvinner har avgrensa tilgang til tribunane.

Det vart òg gjort ei rekke tildelingar, mellom anna meisterligafinalen menn i 2021 til St. Petersburg, i 2022 til München og i 2023 til London (Wembley), europaligafinalen i 2021 til Sevilla (Sánchez Pizjuán). Supercupen i 2021 til Belfast.

