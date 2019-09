Hegerberg-dobbel sende henne opp i 49 meisterligamål

sport

Anja Mittags rekord på 51 lever framleis, men Hegerberg passerte Conny Pohlers (48) på lista over dei fremste måljegerane i meisterligaen til kvinnene. Det er berre eit tidsspørsmål før 24-åringen frå Sunndalsøra er åleine på topp.

Mittag la opp i sommar, 34 år gammal.

Verken Hegerberg eller lagvenninnene var like målhungrige som i bortekampen mot Rjazan, og lenge såg det ut til å bli 4-0-siger med straffesparket til den norske spissen i det 55. minuttet som siste scoring. Eit målrush i sluttminutta gjorde at laget pynta ytterlegare på resultatet og vann 16–0 samanlagt.

Hegerberg scora tre gonger i 9-0-sigeren i Russland for to veker sidan, slik ho gjorde i finalen då Lyon i mai vann meisterligaen for tredje år på rad. Ho var ikkje langt frå sitt tredje hat-trick på rad i meisterligakampar, men avslutninga hennar på overtid vart redda.

Hegerberg scora på straffe etter sjølv å ha vorte felt, og ho sette inn 6–0 i det 90. minuttet. Lyon fekk eit nytt straffespark på overtid, men då var det kaptein Wendie Renard som fekk skyte.

Nikita Parris (2), Eugénie Le Sommer og Delphine Cascarino scora òg onsdag.

