Barcelona-trenaren trur ikkje Messi-skade er alvorleg

sport

Barcelona-supporterane frykta at 2-1-sigen mot Villareal tysdag var av det dyrekjøpte slaget etter at Lionel Messi vart bytt ut i pausen med det som såg ut som ein ny skade. Dette var Messis første kamp etter at han har vore ute i lang tid med skade.

– Han merka litt problem med muskulaturen i låret, så vi tok han ut for å vere på den sikre sida. Det var mest eit førebyggande tiltak, vi ønsker ikkje å ta nokon sjansar, sa Barcelona-trenar Ernesto Valverde.

– Eg trur ikkje at det var noko anna enn ein slags irritasjon, men vi må vente til onsdag før det blir stadfesta.

Antoine Griezmann og Arthur sørgde med scoringane sine for tre poeng. Santi Cazorlas mål for Villareal like før pause vart aldri noko meir enn eit trøystemål.

Barcelona stod med berre sju poeng før kampen på tysdag, og sigeren var derfor kjærkommen for katalanarane som har slite utan Messi, spesielt på bortebane. På framandt gras ventar framleis Valverdes menn på den første sigeren sin denne sesongen.

Har Valverde rett i sine teoriar om Messi, kan Barcelona-supporterane legge dei største bekymringane i skuffen, sjølv om ein må vente på ei stadfesting. Og no meiner Valverde òg at han ser tendensar til at spelet byrjar å henge betre saman.

– Vi speler godt heime, men eg trur alle vart sette litt ut av spel med Messis skade. Men eg trur at vi er tilbake på rett kurs på heimebane no, sa Valverde.

(©NPK)