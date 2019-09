Vêrkaos utsette temporittet for kvinner i VM

sport

Temporittet for kvinner skulle etter planen ha starta 15.30, men ny start vart tysdag ettermiddag sett til 16.30 for at arrangørane skulle få mest mogleg vatn ut av løypa.

I tillegg er det vedtatt at startintervallet mellom deltakarane blir redusert frå halvanna til eitt minutt.

Dei svært krevjande forholda i Harrogate-området, med overvatn i vegbanen, skapte òg problem under det 30,3 kilometer lange temporittet i U23-klassen for menn tysdag.

Verst gjekk det utover den danske medaljekandidaten Johan Price-Pejtersen. Han gjekk over ende då han køyrde i ein stor vassdam som hadde oppstått på grunn av styrtregnet.

Det kan ha kosta han ein plass på pallen.

