Johansen stemte på van Dijk i Fifa-kåring, Hegerberg fekk ingen norske stemmer

Det vart til slutt Barcelona-stjerna Lionel Messi som fekk prisen på herresida, men hadde det vore opp til Stefan Johansen, hadde det vorte van Dijk som heldt takketalen i Milano.

Den norske landslagskapteinen gav stemma si til Liverpool-spelaren som han var lagkamerat med under tida i Celtic. Vennskapet har vart òg etter tida i Skottland, mellom anna var nederlendaren på gjestelista då Johansen gifta seg i 2017.

Ifølgje Fifas oversikt hadde Johansen Messi og Cristiano Ronaldo på dei neste plassane.

Same rekkefølgje hadde Lars Lagerbäcks assistent Per Joar Hansen, medan Dagbladet-kommentator Morten Pedersen gav stemmene sine til Messi, Matthijs de Ligt (Ajax sist sesong, no Juventus) og van Dijk.

Det var Johansen, Hansen og Pedersen som gav stemmene sine på vegner av Noreg.

Danmarks norske landslagssjef Åge Hareide gav stemmene sine til Cristiano Ronaldo, de Ligt og van Dijk.

Valde Rapinoe

Den amerikanske verdsmeisteren Megan Rapinoe vart stemd fram som årets kvinnelege spelar.

I listene frå Fifa kjem det fram at landslagssjefen for dei norske fotballjentene, Martin Sjögren, gav stemma si til Rapinoe, med Lucy Bronze (Lyon) og Caroline Graham Hansen (Barcelona) på dei neste plassane.

Landslagskaptein Maren Mjelde gav stemmene sine til Rapinoe, Hansen og Miedema Vivianne (Arsenal), medan VG-journalist Christina Paulos Syversen meinte Lavelle Rose (Washington Spirit) fortente prisen. Ho hadde Bronze og Rapinoe på plassane bak.

Ingen av dei norske stemmegivarane meinte at Noregs største stjerne i kvinnefotballen, Ada Hegerberg, var blant fjorårets tre beste spelarar. Lyon-profilen Hegerberg speler ikkje for Noregs landslag og var følgjeleg ikkje med i VM.

