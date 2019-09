sport

Ottar Dalset og det Åndalsnes-baserte selskapet Norsk Lotteri ønsker ein lisensmodell i den norske spelmarknaden i staden for dagens einerettsmodell der berre Norsk Tipping og Norsk Rikstoto får tilby pengespel.

Norsk Lotteri har ved to høve søkt Kulturdepartementet om å få konsesjon som spelformidlar, men har begge gonger fått avslag med bakgrunn nettopp i einerettsmodellen.

Dermed har Dalset og selskapet hans valt å saksøke staten.

Strid om legitimitet

Sentralt i saka står EØS-avtalen som seier at ein einerettsmodell må oppfylle tre vilkår for å vere legitim; han må oppfylle legitime formål, modellen må vere eigna til å tene desse formåla, og modellen må vere nødvendig for å oppnå aktuelt vernenivå. Norsk Lotteri og advokat Espen I. Bakken meiner at den norske modellen bryt med desse vilkåra.

I innleiingsforedraget sitt i tingretten måndag hevda Bakken mellom anna at Norsk Tippings marknadsføring, der det blir oppmoda til spel ved at ein mellom anna lokkar med store gevinstar i reklamane, bryt med retningslinjene i EØS-avtalen.

Norsk Lotteri meiner òg at einerettsmodellen ikkje er eigna til å oppnå det uttalte formålet om å motverke negative konsekvensar av pengespel, ei heller til kanalisering av norske spelarar frå utanlandske spelselskap og inn til Norsk Tipping.

Saksøkaren ønsker visstnok å bidra til å stanse utvandringa av norske spelarar til utanlandske selskap.

Spelgründarar på vitnelista

Advokat Bakken brukte mykje tid på gå gjennom ein ekstern rapport frå analysebyrået Oslo Economics frå 2018, som han understreka er den einaste eksterne vurderinga som er gjord av Norsk Tipping sidan selskapet byrja å tilby kasinospel på nettet i 2014.

Norsk Lotteri meiner denne rapporten viser at Norsk Tipping går utover grensene sine for marknadsføring etter EØS-reglane. Oslo Economics tar ikkje konkret stilling til dette spørsmålet i rapporten, men kjem med denne åtvaring:«Konsekvensen av en for aggressiv spillpolitikk eller markedsføring av enerettsaktørenes tilbud vil være at enerettsregimet ikke oppfyller kravet om 'systematisk og konsekvent spillpolitikk'. Da vil eneretten ikke anses egnet for å bekjempe spilleavhengighet og sosiale problemer forbundet med spill, og dermed være i strid med EØS-avtalen».

Seinare i veka skal mellom anna spelgründerane Jan Svendsen (Coolbet) og Morten Klein (Cherry AB) forklare seg som vitne. Også Norsk Tipping-direktør Åsne Havnelid, avdelingsdirektør Henrik Nordal i Lotteritilsynet og ein representant frå Spillavhengighet Norge er blant dei som skal i vitneboksen.

– Sikrar vern

Tysdag skal staten sin advokat, Magnus Schei, halde innleiingsforedraget sitt. Han kjem til å forsvare einerettsmodellen, som Kulturdepartementet meiner er det einaste reguleringsregimet som sikrar ønskt vernenivå for spillkundene.

«Statens regulering har (...) klart å ivareta ovennevnte formål på en balansert og konsistent måte, herunder å begrense omfanget av spillavhengighet, forebygge kriminalitet og misligheter og hindre at drift av pengespill er en kilde til privat profitt», skriv Schei i sluttinnlegget sitt til tingretten.

Sist eit selskap utfordra det norske spelemonopolet i retten, var då den britiske spelgiganten Ladbrokes prøvde å komme seg inn på den norske marknaden i 2008. Det enda med tap. Sidan har spelmarknaden forandra seg svært mykje, hovudsakleg som følgje av den teknologiske utviklinga og den kraftige blomstringa av utanlandske selskap som tilbyr kasinospel på nettet.

