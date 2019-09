Hovland skreiv norsk golfhistorie

sport

Det vart klart då den oppdaterte lista vart publisert måndag. Der er 22-åringen på 89.-plass. Dermed klatrar han 12 plassar frå førre veke då han låg på 101.-plass.

Til samanlikning var han nummer 1157 ved utgangen av 2018.

Den norske golfkometen har leverte strålande spel gjennom heile hausten. Held han fram på same måte, tyder alt på at han held fram klatringa på rankinga også i tida som kjem.

Neste milepæl for Hovland blir å spele seg inn blant dei 50 beste. Klarer han det, er han sikra plass til noko nær alle dei store turneringane i golfsirkuset.

Med til historia høyrer det òg at golfkometen så langt har spelt så få turneringar som profesjonell at han ifølgje norskgolf.no ikkje har fylt «kvoten» av turneringar i utrekningsgrunnlaget.

Det faktiske gjennomsnittet til 22-åringen så langt i 2019 tilseier i så måte ein 23.-plass på verdsrankinga.

Søndag avslutta Hovland proffdebuten sin på europatouren med å bli nummer 11. 22-åringen vart påskjønt med rundt 1,1 millionar kroner for prestasjonen. Dermed har han spelt inn snautt ni millionar etter at han vart profesjonell for berre få månader sidan.

Amerikanske Brooks Koepka tronar også denne veka på toppen av verdsrankinga. Han har Rory McIlroy nærast seg, medan landsmannen Dustin Johnson følgjer på tredjeplass.

Viktor Hovland har no lagt inn ein turneringspause etter ein travel haust og blir ikkje å sjå i PGA-turneringa i California denne veka.

(©NPK)