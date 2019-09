200 nordmenn blir åleine på tribunen under Romania – Noreg

sport

Til grunn for Uefas avgjerd om tomme tribunar ligg dei rumenske åtferda til supporterane i EM-kvalifiseringskampane mot Spania og Malta nyleg.

Der vart spelarar møtt med rasistiske tilrop, i tillegg til at det vart nytta ulovleg pyroteknisk materiale. Nokre supporterar tok seg òg ut på banen.

Det rumenske fotballforbundet er bøtelagt med rundt 830.000 kroner for episodane, og i tillegg har altså Uefa vedtatt at kampen mot Noreg skal spelast for tomme tribunar.

Norges Fotballforbund har samtidig fått totalt 200 billettar til disposisjon til oppgjeret i Bucuresti.

– Dette betyr at dei som allereie har kjøpt billettar, vil få komme inn på kampen, men vi har ikkje moglegheit til å selje fleire billettar. Billettane vi får til rådvelde er på langsida, og desse har ein høgare pris enn billettane som er selde. NFF tar kostnaden på mellomlegget, seier billettansvarleg i NFF, Merete Prestkvern.

