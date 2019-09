Solskjær hyllar Rashford før europaligastarten: – Eit døme for dei unge

sport

United-manager Ole Gunnar Solskjær er mest kjent for vinnarmålet sitt i Champions League-finalen i 1999, men han har òg gode erfaringar i Europaligaen.

I fjor var Solskjær nær ved å leie Molde inn i fjorårets Europaliga, men moldensarane rauk for Zenit St. Petersburg i siste kvalifiseringsrunde før nordmannen overtok som United-manager. I 2015 slo Molde Ajax ut av turneringa.

– Eg likte det veldig. Vi vann gruppa med Molde då, og vi var nær mot Zenit i fjor. Ein møter andre typar lag, andre typar kulturar, så det blir ei ny oppleving for oss å møte Astana. Men det er òg ei erfaring for dei (Astana, journ.anm.), svarer Solskjær på spørsmål om kva han tar med seg av erfaring inn i turneringa til sesongen.

Unggutane får sjansen, Rashford blir hylla

På pressekonferansen på onsdag avslørte Solskjær at mellom anna Mason Greenwood (17) vil starte kampen mot Astana. United-manageren er tydeleg på at unggutane vil få sjansar i europaligaen.

– Bruker ein dei ikkje, veit ein ikkje kva ein har. Som trenar må ein gi dei ein sjanse. Spesielt angrepsspelarar, dei vil vinne kampar for deg, seier Solskjær, som legg til at laguttaka i turneringa vil avhenge av tidlegare kampar, skadar og kommande kampar.

Éin av dei som også får sjansen frå start er Axel Tuanzebe (21), som var med Solskjær på pressekonferansen på onsdag. Den unge forsvarsspelaren seier at Marcus Rashford (21), som scora to mål i debuten sin for United i Europaligaen i 2016, er ein stor inspirasjon for han og dei unge i klubben.

– Eg hugsar då Marcus fekk gjennombrotet at alle verkeleg tenkte at det var mogleg for oss å få ein sjanse. Det året var ein stor inspirasjon for oss unge. Det var utruleg det han gjorde, og han held fram å vekse og gir positiv energi til dei unge no, seier Tuanzebe.

Også Solskjær hyllar Rashfords påverknad på dei unge spelarane i United.

– Han er eit døme for dei. Han er ein fantastisk profesjonell. Han prøver å utvikle seg kvar einaste dag. Det er sånn ein United-spelar skal vere, seier Solskjær om spissen sin.

Frykter kunstgras

Ved sida av Astana, møte Manchester United AZ Alkmaar og Partizan Beograd i gruppe L i Europaligaen. Solskjær trekker fram éin viktig faktor for å nå langt i turneringa.

– Spesielt i denne gruppa, med to bortekampar på kunstgras, trur eg heimekampane blir viktige for oss, seier den norske United-manageren.

For første gong sidan United vann Europa League i 2017 er klubben med i turneringa. Solskjær ser på turneringa som eit springbrett inn i Champions League.

– Vi vil nå dit. Det er der vi vil vere. Vinn vi, er vi i meisterligaen, seier han.

(©NPK)