Solid opningsrunde av Hovland i England

Nordmannen har imponert veldig den siste tida, og etter kvart fann han flyten òg på Wentworth-banen utanfor London. Med birdiar på dei to siste hola gjekk han endå ein runde på under 70 slag.

Hovland opna runden friskt med birdie på hol to, men spelte variabelt. På dei sju første hola vart det tre birdiar og like mange bogeyar for Oslo-mannen som fylte 22 år onsdag.

Seinare vart det ytterlegare fire birdiar og éin bogey på Hovland, som dermed avslutta dagen på 69 slag, tre under par for runden. Han gjorde mellom anna ein særs fin putt på siste hol som sende han eit stykke opp på resultatlista.

Engelskmannen Matt Wallace leier turneringa så langt. Han ligg an til ein opningsrunde på seks slag under par. Dei fleste av spelarane er ikkje ferdige med rundane sine, og det gir òg rom for at Hovland kan falle på resultatlista utover dagen.

Sist helg imponerte Hovland sterkt ved å spele seg opp til ein 9.-plass under sesongopninga på PGA-touren i Vest-Virginia. Samtidig tangerte han ein 36 år gammal rekord for mengde rundar på rad under 70 slag. Bob Estes gjekk 17 strake rundar på 60-talet på PGA-touren i 1983.

Hovlands enorme klatring på verdsrankinga i golf gir òg eit godt bilde på utviklinga hans det siste året. Sidan nyttår har han klatra frå 1157.- til 101.-plass på lista over verdas beste herregolfarar.

22-åringen er Noregs einaste deltakar i den europeiske PGA-meisterskapen.

