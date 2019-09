Rosenborg vil ha kvinnelag i 2020

sport

Det skal dei få til gjennom ei samanslåing med toppserielaget Trondheims-Ørn. Tysdag møttest klubbane for samtalar om prosjektet.

– Vi har sagt ja til å gå vidare med dette. Det blir no ein periode fram mot jul der vi skal gå gjennom ein del ting, og vi tar ei avgjerd på styremøtet til jul som vi då eventuelt vil legge fram på neste årsmøte, seier Koteng til VG.

Han seier vidare at målet er å ha eit lag klart til neste sesong. Koteng vart spurt om kva for fordeler klubben vil ha av å starte eit kvinnelag.

– Nummer éin er at vi opplever at det er mange jenter som har ein draum om å spele i Rosenborg. I tillegg ønsker vi å identifisere oss med meir enn 50 prosent av befolkninga, og vi trur dette kan vere positivt både for publikum og marknaden, seier han.

(©NPK)