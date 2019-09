PL-runden: Liverpool jaktar siger nummer seks etter Napoli-blemme

sport

Nøkkelkampen:

Chelsea – Liverpool søndag er den store. Liverpool står utan poengtap etter fem serierundar. Ingen lag har leidd serien med fem poeng på dette tidspunktet av sesongen sidan innføringa av Premier League.

Chelseas ungdomssatsing har fungert rimeleg bra under manager Frank Lampard. Søndag kan det vere at overmakta kjem på besøk til Stamford Bridge. Både Chelsea og Liverpool tapte i Champions League i midtveka. For Liverpool vart det 0–2 borte mot Napoli.

– Det var veldig mykje positivt i kampen. Begge lag gjekk for siger, sa Virgil van Dijk.

Kuriositeten:

Ingen lag slepper til motstandaren enklare enn Arsenal. Defensive blunderar er ein gjengangar for London-klubben. Førre veke gav laget frå seg ei 2–0-leiing mot Watford i ein kamp som enda 2–2, David Luiz laga eit straffespark.

Runden:

Fredag: Southampton – Bournemouth 21.00.

Laurdag: Leicester – Tottenham 13.30, Burnley – Norwich 16.00, Everton – Sheffield U., Manchester C. – Watford, Newcastle – Brighton 18.30.

Søndag: Crystal Palace – Wolverhampton 15.00, West Ham – Manchester U. 15.00, Arsenal – Aston Villa 17.30, Chelsea – Liverpool.

Stillinga topp:

1) Liverpool 15, 2) Manchester City 10, 3) Tottenham 8, 4) Manchester United 8, 5) Leicester 8.

Stillinga botn:

16) Brighton 5, 17) Aston Villa 4, 18) Newcastle 4, 19) Wolverhampton 3, 20) Watford 2.

