Evjens agent: Sa nei til Manchester City

– Det er utruleg artig at det har vore interesse frå City. For meg hadde det vore artig, men eg trur det rette steget var å dra til Nederland og AZ. Eg er veldig fornøgd med valet, sjølv om det sjølvsagt var fristande med ein av dei største klubbane i verda, seier Evjen til VG.

Evjen skreiv ein kontrakt på fire og eit halvt år med AZ Alkmaar tidlegare denne veka. Bodø/Glimt skal ha fått rundt 25 millionar kroner for 19-åringen.

Agent Morten Wivestad fortel at det skal ha vore eit reelt ønske frå Manchester City om å kjøpe Evjen.

– Det har vore stor interesse for Håkon frå ulike nivå, og vi har heile tida vore på leit etter den riktige klubben og det riktige tidspunktet. City ville ha han, men han ville ikkje gått inn på A-laget deira no. Vi opplevde at vi ikkje ville hatt kontroll på kvar han skulle gått på utlån, og mellom anna derfor meiner vi at AZ er eit mykje tryggare og eit meir riktig val, seier Wivestad til VG.

