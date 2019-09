Ødegaard blir hylla av keeperveteran: – Han er tiaren vi har sakna

sport

Rosen kjem frå klubben sin keeperveteran Miguel Angel Moya (35). Han seier dette til avisa El Diario Vasco:

– Han er spelaren vi trong etter Xabier Prieto (la opp i fjor) og Sergio Canales (no i Betis). Vi er ikkje overraska over kva Ødegaard har gjort. Vi i garderoben visste kva slags spelar han er, seier Moya.

Målvakta kom til Real Sociedad frå Atlético Madrid i fjor sommar.

– Ødegaard jobbar hardt og er eit særs godt føredøme for andre spelarar. I tillegg til det han gjer i angrep, er Ødegaard opptatt av å forsvare seg, seier Moya.

Real Sociedad står med sju poeng på fire kampar i La Liga. Ødegaard har scora to mål og allereie fått eit stort namn i San Sebastián.

Real Sociedad skal no spele tre ligakampar på åtte dagar. Den første går borte mot Espanyol søndag. Så ventar Alaves (heime torsdag neste veke) og Sevilla (borte søndag neste veke).

Ødegaard er leigd ut frå Real Madrid for to sesongar, men ein opsjon gjer at han kan hentast heim til Madrid til sommaren neste år.

(©NPK)