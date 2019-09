Ruud vende til siger i St. Petersburg

sport

Med far og trenar Christian på tribunen viste 20-åringen uthald og mental styrke då han halte sigeren i land mot den to år eldre motstandaren sin frå Kasakhstan.

– Sasha er ein god venn, ein av dei unge på touren, og eg kjenner han godt. Vi trenar saman nokre gonger, og eg var førebudd på harde servar. Eg synest eg spelte eit godt 1. sett sjølv om eg tapte, og eg prøvde å halde fram på same måte, sa Ruud i eit intervju med arrangøren rett etter kampen.

– Eg gjorde ein god kamp, og dette var min aller første siger innandørs på ATP-touren, så eg er veldig fornøgd.

Bublik er med 70.-plass på ATP-rankinga rangert 10 plassar bak Ruud. I ein kamp med mange sjåverdige ballvekslingar, og der begge spelarar kopla inn videodømming ved ei rekke høve, viste nordmannen seg til sist som den beste i ein kamp som varte akkurat to timar.

Braut tilbake

Det var motstandaren som fekk det første servebrotet i kampen. Etter 18 minutt braut Bublik til 3-2, men Ruud svarte. Etter å ha vunne sitt neste servegame blankt braut han tilbake til 4–4. Deretter følgde spelarane kvarandre ved å halde serven til 6–6.

I tie-break kom Bublik best i gang, og han gjekk frå 2–1 til 4–1 i Ruuds serve. Til slutt kunne han juble for settsiger etter 50 minutts spel.

Ruud heva spelet i 2. sett, vann sine to første servegame blankt og braut innimellom til 2–1. Ruud var nær å bryte eit par gonger til, men begge spelarane heldt serven fram til 6–4 for nordmannen etter ein time og 25 minutt.

Mista motet

I avgjerande sett måtte Ruud slite veldig for å halde serven dei to første gongene, medan Bublik vann sine to første servegame greitt. Likevel var det nordmannen som braut til 3-2, og deretter til 5–2. Bublik såg ut til å miste motet ved det første brotet, og Ruud serva heim kampen blankt.

Neste motstandar for Ruud blir italienaren Salvatore Caruso (114 på ATP-rankinga), som slo landsmannen Thomas Fabbiano i tre sett. Åttedelsfinalen blir spelt torsdag.

– Eg tar ein kamp av gongen. Det er mange gode i turneringa. Eg skal førebu meg godt til den neste kampen, sa Ruud.

(©NPK)