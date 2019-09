Redusert straff for Neymar etter VAR-utbrot

sport

Det er Idrettens valdgiftsrett (CAS) som lèt den brasilianske fotballstjerna sleppe billegare unna. Paris Saint-Germain-spelaren vart av Uefa i utgangspunktet utestengt i tre kampar for utbrotet sitt mot VAR-dommarane etter at den franske klubben rauk ut av meisterligaen i mars.

Etter å ha leidd 2-0 på bortekampen på Old Trafford, rota PSG bort avansementet til kvartfinalen med 1-3-tap i den franske hovudstaden. Den avgjerande scoringa, eit straffespark på overtid, var av det kontroversielle slaget.

Etter at VAR-dommarane hadde studert videoreprisen vart det dømt straffe, og Marcus Rashford sette ballen i mål. Det betydde avansement for Ole Gunnar Solskjærs mannskap – og meisterliga-exit for PSG.

Neymar var skadd og følgde meisterligakampen frå tribunen. Brasilianaren lét så frustrasjonen få utløp på sosiale medium.

– Dette er ein skandale! Og så sit det fire fyrar som ikkje forstår fotball og ser på ein slow motion-reprise. Ah, det er ikkje sant, skreiv Neymar på Instagram-kontoen sin umiddelbart etter kampen.

At Neymar har fått redusert straffa si betyr at han framleis må stå over heimekampen på onsdag mot Real Madrid og mot Galatasaray om to veker, men at han er tilbake til kampen mot Club Brugge i Belgia 22. oktober.

