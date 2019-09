Norske profilar forlenger med Györ

sport

Det stadfestar klubben på nettsidene sine tysdag. Dei nye avtalane gjeld fram til 2022.

I ei fråsegn skriv Györ at kontraktsforlengingane til Oftedal, Brattset og danske Anne Mette Hansen er ledd i målsettinga om å framleis vere ein av dei aller sterkaste handballklubbane i verda på kvinnesida.

– Det er litt uvanleg at vi tar så viktige avgjerder allereie i byrjinga av september, men vi hadde fleire gode grunnar til å forlenge kontraktane, seier klubbpresident Csaba Bartha.

Han påpeikar vidare at Györ er svært fornøgd med prestasjonane til dei aktuelle spelarane, og ein stoler på at dei òg i fortsetjinga vil vere like viktige for laget.

Bartha er òg klar på at Oftedal og Brattset tilfører klubben svært viktige kvalitetar. Han skryt mellom anna av at Brattset har ein «fantastisk første sesong» bak seg i klubben.

Györ har òg Amanda Kurtovic, Kari Aalvik Grimsbø og Veronica Kristiansen i sine rekker.

